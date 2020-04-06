كيف استعدت وزارة الرى لاستقبال موسم الزراعات الصيفية؟

كتبت أسماء نصار

رفعت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزتها خلال موسم الزراعات الصيفية، لضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها، وعدم حدوث مشاكل بسبب زيادة الطلب على المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.



وفى التقرير التالى نستعرض تفاصيل خطة الطوارئ التى وضعتها وزارة الرى للاستعداد لموسم الصيف..





1- تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارىء القصوى فى كافة محافظات الجمهورية.



2- زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته منتصف الشهر الحالى.



3- تخزين المياه فى البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصولها إلى المزارعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبه، خلال موسم الزراعات الصيفية ووفقاً للسعه التصميميه" التى تتحملها الجسور.



4- توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفه خاصه مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التى تشهدها البلاد.



5- التنسيق بين قطاع الرى والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى .



6- الإطمئان على حالة الرى، و التأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين فى نهايات الترع



7- مرور المهندسين لمتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.



8- تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة والغير محددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، .



9- تنظيم حملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.



10- تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.



11- التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأى معدات أخرى بالإدارات العامة.



12- التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور.



13- مراقبة زراعات الأرز بالاقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة.



14- حظر زراعة الأرز فى محافظات " أسوان، و الأقصر، و قنا، و سوهاج، و أسيوط، و المينا، و بنى سويف، و الفيوم، و الوادى الجديد، و الجيزة، و القاهرة، و القليوبية، و المنوفية، و مرسى مطروح، و شمال سيناء، و جنوب سيناء، و البحر الأحمر، و السويس".



15- التأكد من التزام المزارعين فى المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز بالمساحات المقررة.











