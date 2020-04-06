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فيديو.. الرئيس التونسى يشارك فى شحن المساعدات لمحتاجيها بسبب الحجر الصحى

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:35 م
فيديو.. الرئيس التونسى يشارك فى شحن المساعدات لمحتاجيها بسبب الحجر الصحى الرئيس التونسى قيس سعيد
كتب محمد عبد المجيد

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استحضر الرئيس التونسى قيس سعيد، أثناء مشاركته فى شحن المساعدات لمحتاجيها، أمس الأحد، قصة الخليفة عمر بن الخطاب وما قاله حين تفطن لامرأة فقيرة شكت له جوعها وخصاصتها، وخلال إدلائه بكلمة قصيرة استشهد سعيد أثناء جمع ونقل المساعدات للعائلات المحتاجة، التى تلازم حاليا بيوتها بسبب الحجر الصحى العام فى إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشى وباء كورونا، استشهد بحادثة وقعت فى عهد عمر بن الخطاب، عندما قرر حمل مساعدات لامرأة فقيرة وسأله أحد أصحابه، قائلا: أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: بل احمل عليّ،  ..أتحمل عنى أوزارى يوم القيامة؟"
 
 
ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، وقد أثارت هذه الكلمة والفيديو الذى ظهر فيه الرئيس التونسى وهو يحمل على كتفيه مواد غذائية، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعى بين مشيدا وناقدا لما فعله الرئيس قيس سعيد.
 
و كانت تونس، قد أكدت يوم أمس الأحد ، أنه تم تخصيص 6 فنادق بالتعاون مع وزارة السياحة فى المنطقة السياحية جربة جرجيس، وذلك فى إطار العمل من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم استخدامهم لعمليات الحجر الصحى ومواجهة نقص المستشفيات.
 
وقال ممثل وزارة السياحة التونسية بجربة جرجيس هشام المحواشى ، أن عدد الفنادق التى تم فتحها لإجراءات الحجر الصحى بلغت 6 فنادق منذ بداية الأزمة، أربعة منها بجربة واثنان بجرجيس بطاقة فندقية تقدر بـ521 غرفة ستخصص للكوادر الطبية و للحجر الصحى ولإيواء المصابين بفيروس الكورونا .
 
كما أشار ممثل وزارة السياحة التونسية إلى أن استغلال هذه الفنادق تم بالتنسيق بين أصحاب الفنادق ووزارة السياحة، وذلك لدعم مجهودات الدولة فى مجابهة فيروس كورونا.

تونس

الرئيس التونسى

قيس سعيد

حجر الطبى

فيروس كورونا

كورونا

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