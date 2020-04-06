"فواصل عزل وقائية".. تاكسى دبى يعلن إجراءات احترازية جديدة للوقاية من كورونا

كتب هيثم سلامة

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق المواصلات بدولة الإمارات اتخاذ إجراءات وقائية جديدة واحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تزويد أسطول "تاكسى دبى" بفواصل عزل وقائية.

وذكرت موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبى عبر موقع تويتر، أنه تم تثبيت فواصل عزل صحية على متن مركبات الأجرة لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها وذلك ضمن الجهود المستمرة للهيئة للحد من فرص انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح، أن ذلك الإجراء يوفر عزلاً تاماً بين السائق والراكب لضمان الحفاظ على التدابير الوقائية الصحية وتجنب الاختلاط والتلامس بين سائق المركبة ومستخدميها، فيما يتيح الساتر الشفاف الذي يفصل بين مقعد السائق والمقعد الخلفي للمركبة إمكانية التواصل بين السائق والركاب دون السماح بانتقال العدوى.

وأشار، أن تاكسى دبى قد اتخذ إجراءات وقائية من قبل، حيث صرح باستخدامها من قبل راكبين فقط في المقعد الخلفي للمركبة، في حين تتوافر المعقمات على متن المركبة لكل من السائق والركاب.





يشار أن هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، أعلنت عن إيقاف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن بشكل كامل فى جميع الاتجاهات، "عجمان، الشارقة، أبوظبى والعين وحتا والفجيرة"، ابتداء من الأحد، حتى إشعار آخر، تماشياً مع قرار تمديد "برنامج التعقيم الوطن"، وأوضحت الهيئة، أن الحافلات فى الإمارة ما زالت تعمل على 106 خطوط نهاراً، بينما يقتصر عملها ليلاً لخدمة المستشفيات، كما ستعدّل الهيئة خط سير بعض خطوط الحافلات لتخدم الركاب الذين كانوا يعتمدون فى تنقلهم على مترو وترام دبى.

يأتي ذلك تماشياً مع قرار تمديد برنامج التعقيم الوطني، أعلنت الهيئة فى وقت سابق عن الإيقاف التام لخدمة مترو وترام دبى اعتباراً من اليوم، بينما ستكون خدمة الحافلات العامة مجانية للركاب حاملى بطاقة نول وسيضاف الرصيد المخصوم عن الرحلات التى تمت خلال فترة تطبيق مجانية الرحلات بعد 7 أيام، كما خفضت تعرفة مركبات الأجرة بنسبة 50% فى إطار دعم الفئات التى اقتضت الحاجة إلى استمرا عملها فى هذه الظروف.