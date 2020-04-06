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طرق دبى توقف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن فى جميع الاتجاهات

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:59 ص
طرق دبى توقف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن فى جميع الاتجاهات إيقاف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، عن إيقاف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن بشكل كامل فى جميع الاتجاهات، "عجمان، الشارقة، أبوظبى والعين وحتا والفجيرة"، ابتداء من الأحد، حتى إشعار آخر، تماشياً مع قرار تمديد "برنامج التعقيم الوطن"، وأوضحت الهيئة، أن الحافلات فى الإمارة ما زالت تعمل على 106 خطوط نهاراً، بينما يقتصر عملها ليلاً لخدمة المستشفيات، كما ستعدّل الهيئة خط سير بعض خطوط الحافلات لتخدم الركاب الذين كانوا يعتمدون فى تنقلهم على مترو وترام دبى.
 
إيقاف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن
إيقاف خدمة الأوتوبيسات عبر المدن
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، توقفت خدمة الحافلات من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، باستثناء خطوط الحافلات المؤدية للمستشفيات والبالغ عددها 13 خطاً، وهى 8 و10و12و13A و17 و24 وco1 وc07 وf18 وf21 وf34 وf43 و،x23 بمعدل رحلة كل 30 دقيقة، وتخدم هذه الخطوط 19 مستشفى حكومياً وخاصاً.
 
وأكدت الهيئة، عبر موقعها، أنه تم تحديث أوقات عمل جميع وسائل المواصلات العامة ومراكز إسعاد المتعاملين، إضافة إلى بعض خدمات الترخيص والمركبات التى أصبحت متاحة إلكترونياً.
 
يشار إلى، أنه تماشياً مع قرار تمديد برنامج التعقيم الوطني، أعلنت الهيئة فى وقت سابق عن الإيقاف التام لخدمة مترو وترام دبى اعتباراً من اليوم، بينما ستكون خدمة الحافلات العامة مجانية للركاب حاملى بطاقة نول وسيضاف الرصيد المخصوم عن الرحلات التى تمت خلال فترة تطبيق مجانية الرحلات بعد 7 أيام، كما خفضت تعرفة مركبات الأجرة بنسبة 50% فى إطار دعم الفئات التى اقتضت الحاجة إلى استمرا عملها فى هذه الظروف.
 
وفى سياق متصل، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى الشارقة، عن إيقاف حافلات النقل بين المدن، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، للخطوط بين الشارقة و عجمان ـ المنطقة الصناعية، دبى ـ محطة مترو الراشدية، دبى ـ جبل علي، دبى ـ القوز، دبى ـ مطار دبى الدولى ـ مبنى 2، رأس الخيمة، أبوظبي، العين.
 
 

الامارات

دبى

طرق دبى

كورونا

فيروس كورونا

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