عادل عثمان وكيلا لوزارة التربية و التعليم بدمياط

دمياط معتز الشربينى

كلف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عادل عبد التواب عثمان خليفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وكيلا لوزارة التربية والتعليم بدمياط خلفا للسيد سويلم الذى بلغ السن القانونية اليوم

وقال عادل عثمان ل اليوم السابع سعدت بتلقى خبر تعيينى وكيلا للوزارة بدمياط لما اعرفه عنها وعن اهلها بالجدية والعمل والاجتهاد، مؤكدا على ضرورة تكاتف كل الجهود وتقديم كل ماهوجديد ومفيد للعملية التعليمية ،وما يعود بالنفع على ابناءنا طلاب دمياط ضمن خطة ومنظومة الدولة لتطوير التعليم .

يذكر أن عادل عثمان حاصل على ليسانس آداب وتربية 1985 لغة عربية حاصل على جميع الدورات والبرامج التدريبية بمركز إعداد القادة وعمل مدير عام إدارة الهرم التعليمية، ومدير عام إدارة جنوب التعليمية وكيل إدارة بولاق الدكرور التعليمية

من ناحية اخرى افتتح اليوم، "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، قاعة التدريب الرئيسية بإدارة الروضة التعليمية والتي من المقرر أن تخدم كافة معلمى مدارس إدارة الروضة التعليمية، حيث تضم قاعة اجتماعات مجهزة لإقامة الدورات التدريبية وورش العمل، بالاضافة الي تجهيزها على أحدث مستوى من التقنية التكنولوجية واحتوائها على داتا شو وشاشات عرض متصلة بالإنترنت.

وقال سويلم: انه من خلال متابعاته للادارات التعليمية وجد أن معلمي إدارة الروضة التعليمية يتلقوا تدريباتهم بادارة فارسكور وهو الأمر الذى يجد مشقة وعناء للمعلم ، وعلى الفور طالب أن يتم تجهيز قاعة خاصة لمعلمي إدارة الروضة لإزالة أي معوقات ممكن تعوق العملية التدريبية للمعلمين.

ووجه "سويلم" الشكر والتقدير، لمجلس أمناء المحافظة والدكتور محمد الجيوشي رئيس مجلس امناء إدارة الروضة و زهر الدين الليثي مدير إدارة الروضة التعليمية، لسرعة الاستجابة والعمل على تجهيز القاعة في فترة زمنية قصيره، على احدث مستوى تيسيرا على معلمين إدارة الروضة التعليمية.