ضبط 532 هاربا ورصد 190 مخالفة مرورية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن و عبد الله صلاح

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 190 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط سيارتين ودراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 25 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 27 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 73 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق، كما تم فحص 25 قائد سيارة قائد سيارة بنقطة كمين أبو سمبل - دائرة قسم أول أسوان وأسفر الفحص عن ضبط سائق لتعاطيه مخدر الحشيش والبانجو والأفيون، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية، والحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

من ناحية أخرى وفى مجال تنفيذ الأحكام شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 532 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 105 هاربين من جنح الحبس الجزئى، وضبط 19 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 271 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 137 محكوم عليهم فى جنح المخالفات كما تم ضبط محكوم عليه فى قضايا أحكام جنايات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وأسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 15 قضية تموينية شملت ( 5 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و ( 3 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية.