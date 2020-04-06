ضبط كمية من الكمامات والكحول مجهول المصدر بصيدلية فى كفر شكر

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية ، كمية من الكمامات والكحول بدون بيانات بمحل للمستلزمات الطبية،وصيدلية بدائرة مركز شرطة كفر شكر،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ، بقيام ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية،بشن حملة علي المحال والصيدليات،التي تروج مستلزمات طبية مجهولة المصدر .

وأسفرت الحملة عن ضبط محل للمستلزمات الطبية وصيدلية بدائرة مركز شرطة كفر شكر ، وتم ضبط كمية من عبوات الكحول الإثيلي بدون فواتير و200 "قفاز" جوانتى و49 كمامة مجهولة المصدر،5 عبوات جركن كحول بدون اي بيانات تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 2136 جنح مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لأحتكاره أكثر من 28طن سلع غذائية، فضلا عن 697944عبوة شاي وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.