اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط كمية من الكمامات والكحول مجهول المصدر بصيدلية فى كفر شكر

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:35 م
ضبط كمية من الكمامات والكحول مجهول المصدر بصيدلية فى كفر شكر كحول - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية،بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية ، كمية من الكمامات والكحول بدون بيانات بمحل للمستلزمات الطبية،وصيدلية بدائرة مركز شرطة كفر شكر،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية ،  بقيام ضباط مباحث التموين بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية،بشن حملة علي المحال والصيدليات،التي تروج مستلزمات طبية مجهولة المصدر .

وأسفرت الحملة عن ضبط محل للمستلزمات الطبية وصيدلية بدائرة مركز شرطة كفر شكر ، وتم ضبط كمية من عبوات الكحول الإثيلي بدون فواتير و200 "قفاز" جوانتى و49 كمامة مجهولة المصدر،5 عبوات جركن كحول بدون اي بيانات تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 2136 جنح مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض علي مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لأحتكاره أكثر من 28طن سلع غذائية، فضلا عن 697944عبوة شاي وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28,125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

 

 


كمامات

فيروس كورونا

القليوبية

تموين القليوبية

ضبط كمامات

ضبط كحول

مدير امن القليوبية

صيدلية كفر شكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 24 قضية حجب سلع وكمامات مغشوشة بالقليوبية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:50 م

إحباط تهريب أقمشة تستخدم فى تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوى

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:08 م

أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط مصانع الكمامات والمستلزمات الطبية المغشوشة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:02 م

ضبط مدير صيدلية حجب 400 كمامة عن المواطنين بسوهاج

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:59 ص

توزيع ألف كمامة على عمال النظافة بمدينة الشهداء فى المنوفية.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:20 ص

النائب العام يأمر بحبس عاملين فى مصنع لإنتاج الكمامات والمطهرات المغشوشة

الأحد، 05 أبريل 2020 09:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة