صور.. قيادات محافظة ومديرية أمن الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال وتعقيم المنشآت

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء أيمن راضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، برفقة سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف موافي، مساء الأحد، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، في إطار المتابعة اليومية لتطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار، حيث شارك في الجولة مدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، وفريق جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة تمت متابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، كما تمت متابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات، والأشراف على أعمال الرش والتعقيم والتطهير بالشوارع، وتم التأكيد خلال الجولة على رؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية الدورية وتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة الإشغالات.

وشملت جولة قيادات محافظة الأقصر لمتابعة تطبيق قرار حظر التجوال، مناطق وشوارع كورنيش النيل وميدان صلاح الدين والتليفزيون وحي شرق والمنشية ومحمد فريد ومديرية الصحة وخالد بن الوليد وسان جوزيف وشرق السكة والنزهة والقراريش وشارع المرور وميدان أبوالحجاج.

واستكملت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مساء الأحد، العمل فى تعقيم مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة بأكملها، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث إنطلق أكثر من 750 شاب متطوع من مدن وقرى الأقصر، وذلك لتعقيم ورش وتطهير أكثر من 62 مركز شباب فى إدارات الشباب المختلفة، تحت إشراف حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ويقول حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعقيم وتطهير مراكز الشباب بمشاركة كل من جيهان عبده مدير إدارة شباب أرمنت، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب الأقصر، وعبد الوهاب جمعة مدير إدارة شباب إسنا، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الزينية، و محمد فتحي مدير إدارة شباب البياضية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة.



قيادات محافظة ومديرية أمن الأقصر يتابعون تطبيق حظر التجوال



قياجات الاقصر يشيدون بحملات الهلال الأحمر للتعقيم ليلاً