صور.. عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وصول عاصفة ترابية وشبورة خفيفة فى سماء مدن وقرى المحافظة، ما أدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الرأسية والأفقية، ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على الفور درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أى حوادث جراء العاصفة الترابية، وشدد خبراء الأرصاد الجوية على توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة بالنسبة لقائدى السيارات على الطرق الصحراوية وحركة الملاحة النهرية بنهر النيل.

وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وادارة الازمات بمحافظة الاقصر، أن مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث اتخذ عدداً من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث قال محسن الشامى، إنه غرفة العمليات بالمحافظة فى إنعقاد مستمر على مدار الفترة الماضية، وتقرر رفع درجة الاستعداد القصوى.

وأشار الشامى، إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافى للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الادارة الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان منذ مساء أمس الأحد، طقسا سيئا وظهور شبورة ترابية غطت أنحاء المحافظة، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب يصل إلى حد العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة،

وشدد خبراء الأرصاد الجوية على توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة بالنسبة لقائدى السيارات على الطرق الصحراوية وحركة الملاحة النهرية بنهر النيل، وفى سياق متصل، شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل كميات من "الطماطم" بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من الكمين الغربى بمدخل مدينة أسوان، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات بعد نجاة قائد السيارة.



عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر



العاصفة الترابية الخفيفة تضرب سماء الأقصر



المحافظة تعلن رفع الطوارئ بعد العاصفة