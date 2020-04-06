اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:05 م
صور.. عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وصول عاصفة ترابية وشبورة خفيفة فى سماء مدن وقرى المحافظة، ما أدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الرأسية والأفقية، ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على الفور درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أى حوادث جراء العاصفة الترابية، وشدد خبراء الأرصاد الجوية على توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة بالنسبة لقائدى السيارات على الطرق الصحراوية وحركة الملاحة النهرية بنهر النيل.

وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وادارة الازمات بمحافظة الاقصر، أن مركز العمليات وإدارة الأزمات والكوارث اتخذ عدداً من الإجراءات لرفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حيث قال محسن الشامى، إنه غرفة العمليات بالمحافظة فى إنعقاد مستمر على مدار الفترة الماضية، وتقرر رفع درجة الاستعداد القصوى.

وأشار الشامى، إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية والمطافى للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الادارة الصحية ومرفق الإسعاف والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان منذ مساء أمس الأحد، طقسا سيئا وظهور شبورة ترابية غطت أنحاء المحافظة، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب يصل إلى حد العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة،

وشدد خبراء الأرصاد الجوية على توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ، خاصة بالنسبة لقائدى السيارات على الطرق الصحراوية وحركة الملاحة النهرية بنهر النيل، وفى سياق متصل، شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، حادث انقلاب سيارة نقل كانت تحمل كميات من "الطماطم" بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من الكمين الغربى بمدخل مدينة أسوان، ولم يسفر الحادث عن وقوع وفيات أو إصابات بعد نجاة قائد السيارة.

1 عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر
 عاصفة ترابية وشبورة خفيفة تضرب سماء محافظة الأقصر
 
العاصفة الترابية الخفيفة تضرب سماء الأقصر
العاصفة الترابية الخفيفة تضرب سماء الأقصر
 
المحافظة تعلن رفع الطوارئ بعد العاصفة
المحافظة تعلن رفع الطوارئ بعد العاصفة
 
جانب من العاصفة الترابية الخفيفة بشوارع الأقصر
جانب من العاصفة الترابية الخفيفة بشوارع الأقصر

الاقصر

عاصفة ترابية خفيفة بالاقصر

رفع درجة الاستعداد بالاقصر

اخبار الاقصر

شبورة بسماء الاقصر

اخبار المحافظات

غرفة عمليات الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة