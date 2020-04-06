اليوم السابع
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صور.. إزالة 24 حالة تعد على الزراعات وأملاك الدولة ببنى سويف

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:13 م
صور.. إزالة 24 حالة تعد على الزراعات وأملاك الدولة ببنى سويف جانب من الإزالة
بنى سويف أيمن لطفى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الزراعات وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والأملاك.

ووجه محافظ بنى سويف بضرورة عدم تكرار هذه التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، وذلك بالتوازى مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صحفى إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال المحافظة بإشراف عادل ضيف، أزالت 14 حالة تعد فى المهد على مساحة 12 قيراط و 18 سهم أراض زراعية بقرى قمن العروس، أفوة، صفط ميدوم، بالإضافة إلى 6 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بقرية أبوصير الملق دائرة المركز.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة برئاسة أحمد دسوقى حملة، أزالت خلالها 3 حالات تعد فى المهد، على الأراضى الزراعية بعزية المجاهد، بينما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة بإشراف من محمد بكري، حالة تعد على أرض زراعية بمساحة أربعة قراريط و12 سهم.

ورفعت معدات الوحدات المحلية مخلفات الهدم وتم تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع مراكز الشرطة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

جانب من الازالات (1)
جانب من الازالات

 

جانب من الازالات (2)
جانب من الازالات 

 

جانب من الازالات (3)
جانب من الازالات

 


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