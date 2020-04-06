شركة مياه المنيا: 6.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط المياه بمركز مطاى

كتب أحمد حسن

قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه تم إحلال وتجديد عدد 2 خط لمياه الشرب بمركز مطاى، أحدهما قطر 12 بوصة من مرشح ابجاج الحطب وحتي الهماملة التابعة لمجلس قروي حلوة هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قطر 8 بوصة بقرية ابوان، فى اطار خطة الإحلال والتجديد للشركة.

وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى تم إحلالها وتجديدها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 ألف جنيه.

وأكد رئيس شركة المنيا اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، قد أعلنت عن توزيع عدد من المستلزمات الطبية الوقائية، على عمال الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الشركة على سلامة العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة التى من خلالها يستطيع العامل إنجاز مهامه دون التعرض لأى إصابة أو أمراض أو نقل عدوى.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وجه بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الشركة اليوم فى توزيع بعض المستلزمات الطبية مثل الجوانتى والكمامة بالإضافة إلى المطهرات والكحول، إلى عمال الصرف الصحي، لكونهم عرضة للإصابة بالفيروس المستجد نظراً لطبيعة عملهم .

كما أشار رئيس الشركة، إلى أن الشركة نفذت اعمال تطهير ورش عدد من الأماكن العامة والجهات الخدمية بالتعاون مع الوحدات المحلية والطب البيطرى، لافتا أن العنصر البشرى هو الركيزة الأساسية التى ترتقى بها شركة المياه ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا الحفاظ على العمال من أى خطر قد يصيبهم، كما تم التنبيه عليهم بضرورة استخدام المطهرات والكحول بشكل مستمر، واتباع إرشادات وزارة الصحة.