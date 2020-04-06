بيطرى أسوان: محاضر فورية لذابحى الطيور الحية بشكل عشوائى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تكثف الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسوان، جهودها لمواجهة فوضى ذبح الطيور الحية، حيث يتم المرور الميدانى على محلات وسيارات بيع وتداول الطيور الحية بأنحاء المحافظة، لمنع الذبح العشوائئ والتصدى لانتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك منع دخول سيارات الدواجن الحية، إلا إذا كانت تحمل شهادة تثبت خلو الدواجن من انفلونزا الطيور.

وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وللسيطرة على العشوائية الموجودة فى نقل الطيور الحية فى ظل الظروف الراهنة، وتفعيل القانون رقم 70 السنة 2009، والخاص ببيع وتداول الطيور الحية، ولإحكام السيطرة والتقصى عن مرض إنفلونزا الطيور، من خلال تكثيف الحملات المشتركة من خلال رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة أسوان .

وقالت الدكتورة هالة عليان من إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع" إن مديرية الطب البيطرى بأسوان برئاسة الدكتور أحمد محمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان تواصل أعمال المرور الدورى على الأسواق وتحرير محاضر فورية للمخالفين، و كذلك التنسيق مع مديريات الصحة والتموين والأمن والمحافظة والوحدات المحلية فى هذا الشأن بجانب العمل على تخفيف الحمل الفيروسى للبيئة.

و تحذير جميع المحلات بيع الطيور و الرياشات من عمليات تداول وذبح الطيور الحية، لما قد يسببه ذلك من تفشى الأمراض ومخالف القانون رقم 70 لسنة 2009 الذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات كما تقوم مديرية الطب البيطرى بأسوان بتكثيف ندوات التوعية للأهالى للتوعية بطريقة الذبح الآمن للطيور ،والتأكد من تطبيق معايير الأمن والأمان الحيوى.