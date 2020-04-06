إيمان حنا

أكدت الكويت أنه تم دفع جميع المخصصات المستحقة للمرضى ومرافقيهم المتواجدين للعلاج بالخارج، والمرضى الذين استكملوا علاجهم وبانتظار خطة الإجلاء للعودة الى البلاد، بالتعاون بين مؤسسة نفط الكويت مع مجموعة الحسابات المالية والخدمات.وفق الراى الكويتية.

ومن جهة أخرى كان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى قد بحث مع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فى ضوء الجهود المبذولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقال القونى – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت – إنه بحث أيضًا مع الجارالله سبل تعزيز التعاون المشترك؛ لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن اللقاء – الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية – تناول كذلك بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قال إن الحكومة أرسلت للبرلمان الخميس، قانون الدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار. وقال الغانم في تصريحات صحفية بالبرلمان إن القانون الجديد انتهى إعداده في فبراير، أي قبل ظهور تداعيات أزمة كورونا ووصف توقيت تقديمه بأنه "سيء"، وقال إن فرص موافقة البرلمان عليه "تكاد تكون معدومة".

وأضاف أنه لن يحيله إلى اللجنة المالية ليعطي فرصة للحكومة لسحبه وتقديم قانون يراعي الظروف الحالية في ظل أزمة كورونا.

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".