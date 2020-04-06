القوى العاملة تنفى صرف منحة من البنوك للعمالة غير المنتظمة

وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل وتقوم بالتسجيل من 18 مارس الماضى حتى الآن من خلال موقع الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة.

وتوضح الوزارة للعمالة غير المنتظمة التى قامت وتقوم بتسجيل بياناتها أن الحكومة حال تحديد معايير وآليات تقديم المساندة لهذه الفئة سوف يتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.