القوى العاملة تنفى صرف منحة من البنوك للعمالة غير المنتظمة

نفت وزارة القوي العاملة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعى على خلاف الحقيقة من أنه سيتم صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.
وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل وتقوم بالتسجيل من 18 مارس الماضى حتى الآن من خلال موقع الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة.
وتوضح الوزارة للعمالة غير المنتظمة التى قامت وتقوم بتسجيل بياناتها أن الحكومة حال تحديد معايير وآليات تقديم المساندة لهذه الفئة سوف يتم الإعلان عنها من خلال وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان،قد عقد مؤخرا اجتماعا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين الإدارات والمديريات فى تخطى تلك الأزمة، ومتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة ، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة المهنية.
ووجه الوزير ضرورة تقديم تقرير يومي لتلك الأزمة لحظياً على مستوى الوزارة والمديريات، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوي العاملة، وذلك بالمنشآت التى تمت متابعتها، للتغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضع استثنائي والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.
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