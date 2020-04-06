"الصحة العالمية" تشيد بإجراءات كربلاء العراقية لمواجهة "كورونا"

بغداد أ ش أ

أشاد ممثل الصحة العالمية بالعراق الدكتور أدهم إسماعيل، بالإجراءات التى تتخذها محافظة كربلاء لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، والتى ساهمت فى انحسار الوباء بشكل كبير.

وقال إسماعيل - فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية الأحد - إنه ناقش مع الشيخ عبد المهدى الكربلائى إمكانية افتتاح مختبر للكشف عن الفيروس فى المحافظة لسرعة إظهار النتائج، مشيرا أن الإجراءات المتخذة فى كربلاء افضل من باقى المحافظات وأنه لابد من الالتزام بحظر التجوال.

وأوضح أن العراق كان الأفضل من بين دول المنطقة من خلال توقيتات السيطرة على السفر، و أن الأعداد التى تعلنها وزارة الصحة صحيحة وشفافة ولا يشوبها شيء، مضيفا أنه "بعد معرفتنا بالنظام الصحى فى العراق ستكون لنا نظرة أخرى بعد انجلاء جائحة كورونا".