الشؤون الإسلامية بالسعودية تختتم برنامج الوقاية "أمن وأمان".. صور

اختتمت الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، برنامج الوقاية أمن وأمان بأكثر من 32 ألف خطبة و 10 آلاف محاضرة و 45 ألف رسالة نصية و9 ملايين مشاهدة لتغريداتها في تويتر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، لاقت إشادة واسعة على المستوى المحلي والدولي من خلال ما يرد لمركز الاتصال الموحد 1933 من رسائل وعبر منصات مراكزها الثقافية في الخارج .

وشارك في تنفيذ البرامج 83439 ألف إمام و15 ألف خطيب و4210 من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين معها بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمراكز الثقافية الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، واستهدفت أكثر من عشرة ملايين شخص .

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن المناشط التوعوية ضمن برنامج الوقاية أمن وأمان التي اختتمت أمس كانت على شقين اثنين منها ما كان قبل غلق المساجد وبعدها، حيث كثفت الوزارة جهودها التوعوية بالمساجد من خلال إطلاق عدد كبير من المحاضرات التي شارك في تقديمها الدعاة وأئمة المساجد وعدد من الأطباء بالتنسيق مع وزارة الصحة في مساجد المملكة واستهدفت أكثر من ثلاثة ملايين مصل، تناولت الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

كما وحدت الوزارة قبل قرار غلق المساجد خطب الجمعة بالمملكة لجمعتين متتاليتين قدم الخطباء فيها 32400 خطبة تناولت المنظور الشرعي للتعامل مع الأمراض والأوبئة والسمع والطاعة لولاة الأمور وبيان مقاصد الشريعة في حفظ النفس، والحث على اتخاذ التدابير التي وجهت بها الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وبثت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر 63 تغريدة تضمنت رسائل توعوية ومقاطع فيديو لأفلام توعوية قصيرة منذ بدأ حملتها وحتى تاريخ يوم أمس شاهدها أكثر من 9 ملايين وأعاد تغريدها 15.732 ألف ناشط بمنصة تويتر، وحظيت بإعجاب10.648 شخص.

وسلط التقرير على مناشط الوزارة عقب قرار هيئة كبار العلماء بغلق المساجد حيث أقامت الوزارة عدداً كبيراً من المناشط الدعوية التوعية عبر المنصات الرقمية والبث المباشر والقنوات التلفزيونية والإذاعية عن بعد شارك في تقديمها العديد من العلماء ودعاة الوزارة بالمملكة وأعضاء هيئة التدريس بالمراكز الثقافية بعدد من دول العالم وناقشت الكثير من الموضوعات ذات الصلة باتخاذ التدابير والاجراءات التي أقرتها المملكة.