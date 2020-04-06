لندن (أ ش أ)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها المباشرة مع اليابان اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك مع تسارع وتيرة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلد الآسيوى، ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن الشركة أنها ستوقف جميع رحلاتها المباشرة من وإلى اليابان اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 أبريل، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة وغير المباشرة بين المملكة المتحدة واليابان لا تزال مستمرة مع خطوط جوية أخرى.

يأتي ذلك بينما كشفت تقارير إعلامية يابانية اعتزام رئيس الوزراء شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في البلاد غدا مع انتشار موجة العدوى العاصمة طوكيو ومدن رئيسة أخرى.

وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، قال إن بلاده ستفرض حالة طوارئ فى طوكيو وست مقاطعات أخرى فى وقت قريب ربما غدا الثلاثاء فى محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وإن الحكومة تُعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادى.

أظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان وقد توفي 85 شخصيا، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة ببعض بؤر التفشي الخطير. لكن العدد يواصل الارتفاع مثيرا القلق على الأخص من انتشار العدوى في طوكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة، منها 83 اليوم الاثنين.

وقال آبي للصحفيين "نظرا لحالة الأزمة الطبية، نُصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ".

وأضاف أن الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين، تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

ولم يتضح بعد كم من هذه الحزمة سيكون إنفاقا حكوميا جديدا.

وقال آبي "ترغب الحكومة في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف".