يأتي ذلك بينما كشفت تقارير إعلامية يابانية اعتزام رئيس الوزراء شينزو آبي إعلان حالة الطوارئ في البلاد غدا مع انتشار موجة العدوى العاصمة طوكيو ومدن رئيسة أخرى.