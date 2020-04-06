الخشت: وضع جدول لطلاب المدن الجامعية لاستلام متعلقاتهم الشخصية لتجنب الزحام

كتب محمد صبحى

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وضع جدول زمنى لطلاب المدن الجامعية لاستلام متعلقاتهم الشخصية من مقر المدينة الجامعية وإعلانه للطلاب من خلال صفحة المدن الجامعية، بهدف تجنب الزحام داخل المدينة وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الخشت ردا على تساؤلات طلاب المدن الجامعية عبر الصفحة الرسمية لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة، أنه سوف يقوم بإعداد جدول زمنى للطلبة للحصول على كافة المتعلقات من الغرف بالمدينة الجامعية قائلا" خائفون عليكم من العدوى وربنا يحميكم ويصونكم وخلى بالكم على انفسكم".

كان عدد من طلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة اشتكوا طالبوا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الذهاب المدينة الجامعية للحصول على متعلقاتهم الشخصية خاصة وأنه منذ تعليق الدراسة وإخلاء المدن الجامعية كإجراء احترازى للوقاية من كورونا وتزال المتعلقات الخاصة بهم فى المدينة.

على جانب آخر كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أنه تم الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس أثناء زيارتها إلى إيطاليا، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والذي كان قد توصل مع وزيرة الصحة إلى القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء الماضى، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أى منهم - لا قدر الله - بفيروس كورونا المستجد، بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل فى وزارة الصحة المصرية، ورفع كفاءتها العامة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، وذلك طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوازرة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك فى تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها فى مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العينى التعليمى الجديد (الفرنساوى) والمعهد القومى للأورام، فى مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصى به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.