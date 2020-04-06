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ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 584 شخصا

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:02 م
ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 584 شخصا مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت وكالة الصحة العامة فى سويسرا، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 584 شخصا، بينما تخطت الإصابات 21 ألفا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

 

فى غضون ذلك، لجأت الحكومة السويسرية، إلى إتخاذ إجراءات احترازية للحد من التفشى في مقدمتها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مواطنيها، وتعمل الشرطة على تطبيق ذلك الأمر في أى مكان يُلاحظ فيه أي تجمعات.

 

وقالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى 540 ارتفاعا من 484 أمس الجمعة. وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 أمس. ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للموقف الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

 

وتعانى دولة سويسرا من أزمة كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس.

 

وفحصت سويسرا، 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد، وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون.

 

 

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