إيقاف 7 حالات بناء مخالف من المهد بأحياء الأسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الأسكندرية حملاتها لمجابهة البناء المخالف، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدي لأعمال البناء المخالف ومنعه في المهد وفرض الإنضباط بنطاق المحافظة، وقد رصد حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان شروع في بناء مخالف بعدد من العقارات بنطاق الحى تم إيقافها، حيث تم حلّ الشدة الخشبية بالطابق الأول علوى في أحد العقارات بعزبة الموظفين من خلال وحدة التدخل السريع بالحي.

وبمعاينة الإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بوجود أعمال بناء بجوار مقابر الحسينية، اتضح بشروع في بناء مع وجود أدوات ومواد البناء تم التحفظ عليها، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لمنع تكرار المخالفة.

وفور ورود إشارة من غرفة العمليات بأعمال بناء مخالف بأحد العقارات بشارع السنوسي عزبة سعد، انتقلت وحدة التدخل السريع لموقع العقار، وتبين وجود غرفة أعلى العقار تم إزالتها في حينه.

وتابع اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام محافظة الإسكندرية، تصدي حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان لأعمال بناء مخالف بعدد من العقارات وإيقافها في المهد من خلال رصد ومتابعة وحدة التدخل السريع بالحي ، حيث تم تسليم مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي، من خلال لجنة الإزالة، الطابق الحادي عشر وأعمدة الطابق الثاني عشر بالعقار الكائن 18 ش ابن عقيل متفرع من ابن منقذ بمنطقة القصعي، التابع لقسم شرطة رمل ثان.

كما أزالت الحملة الجزء المخالف عن الترخيص بكمبوند بجوار كوبري 14 مايو دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وهي عبارة عن أعمدة الطابق الحادي عشر.

ووفقا لتعليمات محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بشن حملات لإزالة الفورية وإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي ولحماية أرواح المواطنين ، شن الحى حملة مكبرة فى وجود رئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة وإشغال الطريق، حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضى بقرية اليمن، وإيقاف اعمال بناء بالطوب الأبيض بقرية اليمن، فك شدة خشبية لاعمدة الدورالاول علوى وتم التحفظ على 100 لوح خشب وعدد٢ مقص حديد أمام قرية العراق.

وفى حى المنتزة ثان، شن الحى حملة حيث قامت لجنة الإزالة بعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ ومدير الإدارة الهندسية وممثل عن إدارة المشروعات والعضو القانوني ، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 590 لسنة 2020 ، والذي يقضي بإزالة الطابقين الخامس والسادس علوي من العقار الكائن بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل الملاحة .