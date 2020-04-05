اليوم السابع
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430 ألف شخص سافروا من الصين إلى أمريكا منذ ظهور كورونا حتى قبل أسبوعين

الأحد، 05 أبريل 2020 11:49 ص
430 ألف شخص سافروا من الصين إلى أمريكا منذ ظهور كورونا حتى قبل أسبوعين صينيون يدخلون مطارات الولايات المتحدة
وكالات

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منذ إعلان المسؤولين الصينيين عن تفشى مرض غامض يشبه الالتهاب الرئوى، والذى أصبح يعرف بفيروس كورونا المستجد، أواخر ديسمبر الماضي، وصل نحو 430 ألف شخص من الصين إلى الولايات المتحدة من ذلك الوقت حتى قبل أسبوعين.
وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن نحو 40 ألف شخص سافروا من الصين إلى أمريكا فى رحلات مباشرة بعد قرار الإدارة الأمريكية بتعليق السفر بين البلدين، لمنع تفشى الفيروس. 
 
ونقل موقع قناة الحرة عن الصحيفة ،أن معظم الركاب كانوا من جنسيات متعددة، وصلوا فى يناير، إلى مطارات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وشيكاغو ،وسياتل وديترويت، وأن الآلاف منهم جاؤوا مباشرة من ووهان، مركز تفشي الفيروس.
 
كما أظهرت بيانات الرحلات بين البلدين، أن الرحلات استمرت حتى الأسبوع الماضي، فقد وصل مسافرون من بكين إلى لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، بموجب القواعد التي تعفي الأميركيين وآخرين من قيود السفر الصارمة التي تم فرضها في 2 فبراير الماضي.
 
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد مرارًا وتكرارًا أن إجراءات السفر التى اتخذها أعاقت انتشار الفيروس في الولايات المتحدة.
 
بينما أكدت الصحيفة، أن الإجراءات كانت متأخرة جداً، خاصة في ضوء التصريحات الأخيرة لمسؤولي الصحة أن 25 % من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض، مما يعني أن الفيروس ينتشر منذ تسجيل أول حالة في واشنطن في 20 يناير.
 
كما أكدت الصحيفة ،أنه بسبب عدم مصداقية تصريحات المسؤولين الصينين لم يتم فحص أى مسافر وصل من الصين في النصف الأول من يناير، ولكن  عمليات الفحص بدأت مع النصف الثاني.
 
 
من جانبه وصف هوجان جيدلي، المتحدث باسم البيت الأبيض، القيود المفروضة التي أقرها ترامب بأنها "إجراءات حاسمة" وأنقذت حياة عدد لا يحصى من الناس، وقال، إن هذه السياسة دخلت حيز التنفيذ في وقت لم يكن فيه مجتمع الصحة العالمي يعرف بعد مستوى انتقال المرض أو انتشاره.
 
كما قال مسؤولو الإدارة الأمريكية، أنهم تلقوا انتقادات شديدة عندما فرضوا هذه الإجراءات، في الوقت الذي لم توصي فيه منظمة الصحة العالمية بفرض قيود على السفر.

1300 رحلة

 ونقلت الصحيفة عن العديد من المسافرين الذين وصلوا أنهم اخضعوا لفحص عابر فقط وغير دقيق، وأشارت إلى أنه قبل إجراء الفحص الدقيق سافر حوالى 381 ألف شخص من الصين إلى أمريكا على متن نحو 1300 رحلة مباشرة، وكان 25 % منهم أميركيين فقط والباقي من جنسيات مختلفة.
 
ووفقًا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة، فإن حوالي 60 % من المسافرين على متن رحلات مباشرة من الصين في فبراير لم يكونوا مواطنين أميركيين، وقد تم تشغيل معظم الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الصينية بعد أن أوقفت شركات الطيران الأميركية رحلاتها.
 
بدورها قالت صوفيا بوزا هولمان، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى، إنه لا يوجد رقم محدد لعدد الركاب الذين وصولوا من الصين عن طريق رحلات غير مباشرة، إلا أن عددهم انخفض بنسبة 99% بعد إعلان ترامب في 31 يناير الماضي، منع دخول الأجانب الذي كانوا قبل أسبوعين في الصين.
 

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