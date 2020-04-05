اليوم السابع
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وزير الصحة البريطانى ينفى وجود خلافات مع وزير المالية بشأن إجراءات العزل

الأحد، 05 أبريل 2020 10:31 ص
وزير الصحة البريطانى ينفى وجود خلافات مع وزير المالية بشأن إجراءات العزل وزير الصحة البريطانى مات هانكوك
رويترز

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نفى وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأحد، وجود أى خلاف مع وزير المالية ريشى سوناك بشأن الموعد الذى يمكن فيه رفع الإجراءات والقيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذكرت تقارير فى صحف بريطانية اليوم الأحد أن سوناك يضغط من أجل تحديد مسار واضح يفضى لرفع القيود لمحاولة الحد من الأضرار الاقتصادية.
 
وقال هانكوك لسكاى نيوز اليوم الأحد، "نعمل عن كثب معا وما يهم هو أن نتمكن من الخروج من تلك الأزمة بأسرع وقت ممكن".
 
وتابع قائلا، "علينا أن نتأكد أن أقصى عدد ممكن من الناس يتبعون القواعد حتى نتمكن من إبطاء انتشار المرض".
 
وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قد أعلن أول أمس الجمعة، إن بريطانيا لديها أكثر من 2000 سرير لرعاية الحالات الحرجة ما زالت متاحة للاستخدام فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وافتتح مستشفى نايتنجيل الجمعة، وهو مستشفى جديد فى لندن أقيم فى مركز للمؤتمرات لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بالفيروس.
 
وقال هانكوك، فى مؤتمر صحفى "منذ بداية هذه الأزمة قمنا بزيادة عدد الأسرة للحالات الحرجة لمواجهة التفشى بأكثر من 2500، وذلك قبل الإضافة التى سنحصل عليها من مستشفيات نايتنجيل".
 
وأضاف، "لقد تمكنا فى كل مستشفى فى البلاد من توسيع قدرة الاستيعاب ونحن لدينا اليوم أكثر من 2000 سرير لرعاية الحالات الحرجة وهى متاحة وجاهزة إذا لزم الأمر".
 
وكان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن تفشى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سيصل إلى ذروته فى بريطانيا بحلول عيد الفصح الموافق 12 أبريل الجاري.
 

بريطانيا

الصحه البريطانيه

كورونا

فيروس كورونا

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