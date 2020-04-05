نقابة صيادلة القاهرة تبحث توفير كحول لصيدليات العاصمة لمواجهة كورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد الدمرداش، نائب أمين صندوق نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة القاهرة، إن النقابة الفرعية تمكنت من التواصل مع مصنع السكر فى الحوامدية، لبحث توفير كحول لصيادلة القاهرة، ليتم صرف حوالى 20 لتر لكل صيدلى، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المصنع، وأبدى استعداده وتعاونه لذلك مع النقابة.

وأوضح الدمرداش، فى تصريحات لليوم السابع،: سيتم منح جواب من النقابة للصيدلى، ويختمه من المنطقة الطبية التابع لها، ثم يتجه للصرف من المصنع بالسعر الرسمى له والمدعم، محذرا المواطنين من شراء كحول أو مطهرات من أماكن غير مرخص لها ذلك.

وحذر من شراء الكمامات الطبية للحماية من فيروس كورونا من أى مصدر مجهول، أو المصنعة من القماش، قائلا: هذه الكمامات من الممكن أن نعتبرها جاهزة بفيروساتها، خاصة أن مصانع بير السلم تصنعها فى مناطق مفتوحة، وتخزنها فى الشمس والقوارض، وغيرها، وذلك لا يعرض المواطنين فقط لفيروس كورونا، بل الكثير من الأمراض، خاصة أنها مستلزمات تتعامل مع الجهاز التنفسى، وبالتالى يرتديها المواطن متشبعة بالأوبئة.

وقال: من أغرب ما شاهدناه خلال هذه الفترة تصنيع كمامات من القماش، وتخيطها بماكينات تطريز الملابس، كذلك الكحول، فالكحول الموثوق منه لا يمكن توفيره بسهولة، وبالتالى عندما يأتى أحد للصيدلية بكحول سائل لبيعه، وأنا لا أملك وسيلة لتحليله، وتحديد كثافة الكحول، من الممكن أن يتم شراء كحول مغشوش سواء بالمياه، أو بالميثانول، وبالتالى لن يعطى الغرض الطبى من استخدامه.

ويشير المتخصصين إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا، فى حالة الخروج من المنزل على المواطنين اتباع طرق الوقاية، وذلك من خلال أهم 3 اشياء وهى القفازات، الكمامة، زجاجة الكحول، وبعد الخروج من المنزل عليك التخلص من الكمامة والقفازات وتطهيرهم جيدا وتمزيقها ووضعها فى أكياس بلاستيك والتخلص منها فى سلة المهملات".