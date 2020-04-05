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مستشفيات عين شمس: نتائج المخالطين لطبيب النساء المصاب بكورونا سلبية

الأحد، 05 أبريل 2020 04:34 م
مستشفيات عين شمس: نتائج المخالطين لطبيب النساء المصاب بكورونا سلبية الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات عين شمس
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس أن جميع نتائج تحاليل فيروس كورونا للمخالطين لطبيب الامتياز بوحدة النساء والتوليد بمستشفى النساء جاءت سلبية، مؤكدا أن إدارة مكافحة العدوى قامت بتعقيم وحدة النساء والتوليد واتخاذ كل إجراءات الوقاية.

كان االدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، كشف عن تفاصيل اكتشاف حالة إيجابية لطبيب امتياز من أطباء مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أن هذا الطبيب كان بصحبة والده الذى كان يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة بإحدى مستشفيات وزارة الصحة وتم إجراء تحاليل لوالده وجاءت النتائج إيجابية.

وأضاف مدير مستشفيات جامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه ضمن الإجراءات المتبعة تم إجراء تحليل للطبيب لأنه أحد المخالطين لوالده فجاءت نتيجته إيجابية وحاليا هو موجود في مستشفى العزل، لافتا إلى أن المستشفى تلقت الخبر فجر أمس وقامت على الفور بأخذ عينات من كل المخالطين لطبيب الامتياز .

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس، إلى أنه تم أخذ عينات من كافة المخالطين للطبيب من زملاء امتياز ونواب وتمريض وصيادلة وعمال ومرضى، حيث تم أخذ عينة من الأنف والحلق مع عينة دم، وتم تعقيم عنبر الولادة والوحدة الرابعة بالكامل.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعى، خطابا للدكترو أحمد رامى مدير مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، يوضح أنه تم إبلاغ إدارة مكافحة العدوى الدكتورة سامية عبدة ووزارة الصحة الدكتورة إنجى بوجود حالة إيجابية وتم عمل كشف بأسماء المخالطين للطبيب من زملاء امتياز ونواب وتمريض وصيادلة وعمال ومرضى لأخذ عينة من الأنف والحلق مع عينة دم، وبالسؤال عن الاحتياج لغلق المستشفى أفادت مديرة إدارة مكافحة العدوى أنه بيتم يعقم عنبر الولادة والوحدة الرابعة ولا يوجد داعى لغلق المستشفى، حيث تم أخذ 70 عينة حتى الساعة الثانية ظهر أمس من المخالطين.


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