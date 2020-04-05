اليوم السابع
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محافظة بنى سويف تدعو المواطنين إلى المشاركة فى مواجهة الأزمات والكوارث

الأحد، 05 أبريل 2020 01:03 ص
محافظة بنى سويف تدعو المواطنين إلى المشاركة فى مواجهة الأزمات والكوارث محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بني سويف - أيمن لطفي

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أعلنت محافظة بنى سويف عبر موقعها وصفحتها الرسمية عن دعوتها أبناء المحافظة للتكاتف معا، من أجل مواجهة الأزمات والكوارث، وذلك من خلال الأطر والآليات المتمثلة في" التبرع المادي" وذلك من خلال الحساب البنكي للمحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث علي رقم  "22000101  " كود مؤسسي – محافظة بني سويف،  لتقديم مساعدات دعم العمالة المتضررة من الأزمات، وإزالة الأضرار الناتجة عن الأزمات والكوارث، وتقديم وتوزيع مواد غذائية وتموينية، وتوزيع الأدوية، وتقديم إعانات مالية للمتضررين . 

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلي أن الآلية الثانية هي" الإبلاغ عن المخالفات" إذ  تواصل المحافظة  تلقى بلاغات مخالفة قرارات غلق المحلات والأنشطة التجارية وزيادة أسعار السلع وسنتاتر الدورس الخصوصية، وذلك من خلال خدمة الواتس آب على رقم "01552190365" .
 
أما الآلية الثالثة فهي " التبرع العيني"  وتشمل التواصل مع المتبرع، بعد إعلانه عن نيته للتبرع من خلال هذا الرابط https://forms.gle/8bkZ2dhUiLp2Y2JKA  
 
أما الآلية الرابعة فهي  " التطوع"، وتتضمن دخول المتطوع للمشاركة بالحملات علي هذا الرابط 
 
والمتطوع من الأطقم الطبية   يدخل على هذا الرابط 
 
والمتطوعون من طلاب السنة النهائية بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض فيشاركون من خلال هذا الرابط 
 
وتواصل محافظة بني سويف تنفيذ خطة يشرف عليها  المحافظ  الدكتور محمد هاني بالتنسيق مع جميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة    لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتشمل غلق المنشآت و المحلات مع إستثناء بعضها،  فضلا عن تطبيق القانون وإغلاق وتشميع المحال  المخالفة وغير الملتزمة، أثناء ساعات حظر التجوال ويومي الجمعة والسبت  وتحرير محاضر لملاكها. 
 
 
 

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