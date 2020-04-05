صيادلة القليوبية لأصحاب الصيدليات: الاحتفاظ بفواتير المستلزمات يحميك من المسائلة

القليوبية إبراهيم سالم

وجهت نقابة الصيادلة بالقليوبية بقيادة الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، رسالة إلى صيادلة المحافظة تضمنت التنبيه بوجود حملات تفتيش على الصيدليات ومحال المستلزمات منذ أسبوع ومستمرة من غدا بغرض ضبط الأسواق، حيث يشارك بتلك الحملات الجهات الرقابية برفقة التفتيش الصيدلى بالقليوبية الموثوق فى أداءه وحرصه الرقابى والمهنى على صالح الصيدلى والمواطن فى إطار القانون واللوائح التنظيمية لا يقلقنا نهائيا.

وشددت النقابة، على جميع الصيادلة وأصحاب الصيدليات بالالتزام والاحتفاظ بفواتير المستلزمات والمستحضرات من مخازن تصدر بطاقات ضريبية، أو شركات مثل المتحدة وابن سينا وغيرها، كما طالبت النقابة الصيادلة بعدم التعامل مع أى مخزن لا يصدر فواتير ضريبية.

وناشدت النقابة، عدم التعامل فى الكحول أو الكمامات أو الجوانتيات دون وجود فواتير معتمدة، موضحة أنها تسعى جاهدة لتوفير تلك المستلزمات إن أمكن من مصادر رسمية خلال أيام، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الجهات الرقابية والتنفيذية لشرح موقف الصيادلة والظلم الواقع عليهم بالصيدليات فى ظل ما تبذله من جهد كخط دفاع أول وملاذ وموجه للجميع.

وأشارت النقابة، إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدى فى حال تعرض أى صيدلى لأى مشكلة طالما إلتزم بالضوابط والقوانين.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.