اليوم السابع
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صور.. شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم بمكاتب البريد

الأحد، 05 أبريل 2020 12:04 م
صور.. شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم بمكاتب البريد شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم
الأقصر – أحمد مرعى

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فى لفتة مميزة أقدم عدد من شباب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، على تقديم الدعم اللازم لكبار السن خلال صرف معاشاتهم فى مكاتب البريد المختلفة، كما شارك الشباب المتطوعين أمام مكاتب البريد بمدن وقرى الأقصر فى أعمال تنظيم وتوعية الجميع بكيفية تطهير الأيدي لأصحاب المعاشات عند إستخدام ماكينة الصراف الآلي في كل من مركز القرنة وأرمنت ومدينة الأقصر، وذلك لدعم المواطنين ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المواطنين، وذلك فى لفتة مميزة من شباب محافظة الأقصر على التواجد أمام ماكينات الصراف الآلية المنتشرة بمختلف شوارع مدينة الأقصر، وبحوزتهم أدوات التعقيم والتطهير المختلفة لدعم الموظفين خلال صرف معاشاتهم بعد لمس الأزرار الخاصة بماكينات الصراف الألية لمكافحة العدوى وانتشار الفيروس.

وكان قد توافد الأهالى للصرف لمعاشاتهم حسب المواعيد المحددة لهم، بعد إعلان محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد منعاً للتكدس والتزاحم بين المواطنين، حيث بدأت أعمال صرف المعاشات بداية من أمس الأربعاء، وشمل جدول مواعيد صرف معاشات شهر أبريل فى مكاتب البريد ما يلى (أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل - من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 5 و6 و7 أبريل - أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل - من لم يصرف فى أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل - السماح باستخدام كل البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث المقبلة - السيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط).

1 شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم
1 شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم

 

الشباب يدعمون كبار السن بالأقصر
الشباب يدعمون كبار السن بالأقصر

 

توفير الدعم اللازم لكبار السن بالاقصر
توفير الدعم اللازم لكبار السن بالاقصر

 

توفير الدعم لكبار السن خلال صرف المعاشات
توفير الدعم لكبار السن خلال صرف المعاشات

 

جانب من دعم كبار السن بمكاتب البريد
جانب من دعم كبار السن بمكاتب البريد

 

شباب الاقصر خلال تنظيم العمل بمكاتب البريد
شباب الاقصر خلال تنظيم العمل بمكاتب البريد

 

شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم بمكاتب البريد
شباب الأقصر يساعدون كبار السن خلال صرف معاشاتهم بمكاتب البريد

 

شباب الأقصر يسطرون ملحمة لدعم كبار السن
شباب الأقصر يسطرون ملحمة لدعم كبار السن

 


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