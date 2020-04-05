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صور.. جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية

الأحد، 05 أبريل 2020 06:01 م
صور.. جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية جانب من الحملات
الشرقية – فتحية الديب

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شن جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس رمضان خيرى، رئيس الجهاز، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، حملات تفتيش مكبرة علي المصانع ومحلات توزيع المواد الغذائية، للتأكد من مدي الإجراءت الاحترازية والوقاية التي تتخذها المصانع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما قام الجهاز بالتنسيق مع الإدارة الصحية، برش وتعقيم المنطقة الصناعية، لمواجهة فيروس كورونا.

 

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

 

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (1)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (2)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (3)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (4)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (5)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (6)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (7)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (8)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (9)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (10)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (11)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية

 

جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية (12)
جهاز الصالحية الجديدة يشن حملات تفتيش على المصانع ومحال الأغذية 

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