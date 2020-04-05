صحة بورسعيد تنقل 5 مصابين بـ"كورونا" لمستشفى العزل بالإسماعيلية

بورسعيد محمد فرج

نقلت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، 5 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا من مستشفى حميات بورسعيد إلى مستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية تحت إشراف طبى لمتابعة حالتهم الصحية، حيث تم نقل المصابين، وتقوم إدارة الطب الوقائى، بفحص باقى المخالطين وأسرهم وكل المحيطين بهم للوقوف على مدى إصابتهم من عدمه حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

فيما قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم الانتهاء من تجهيز مستشفي المبرة بالمعدات والاجهزة الطبية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها الطبية بشكل كامل لأبناء المحافظة وتوفير الكوادر الطبية وكذلك كافة مستلزمات الوقاية الشخصية حرصًا على سلامة العاملين والمترددين، لتضاف إلي مستشفي الحميات في استقبال حالات الاشتباة الخاصة بفيرس كورونا.

أضاف، محافظ بورسعيد، فى بيان، له، تم تدعيم أطقم الأطباء والتمريض بالمستشفي بكافة الإمكانيات التي تمكنهم من أداء مهامهم علي أعلي مستوي لخدمة المترددين.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة أطقم الجيش الأبيض بمستشفيات بورسعيد وخاصة التي تستقبل حالات الاشتباة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

ودعا اللواء عادل الغضبان المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمدها بعون من عندة لتعبر هذه المرحلة في سلام وفي أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، وطالب المحافظ إتباع كافة سبل الوقاية للحفاظ على صحتكم وصحة عائلاتكم.