اليوم السابع
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شباب العمار بطوخ يدشنون مبادرة لتوفير السلع والخضروات لمحاربة جشع التجار

الأحد، 05 أبريل 2020 03:22 م
شباب العمار بطوخ يدشنون مبادرة لتوفير السلع والخضروات لمحاربة جشع التجار شاب قرية العمار بطوخ
القليوبية - نيفين طه

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دشن شباب قرية العمار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، مبادرة "راحة وحماية" لتوفير كافة السلع والخضار والمستلزمات التى يحتاجها مواطنى القرية ، عن طريق 5 منافذ بيع على مستوى القرية، وإتاحة خدمة جديدة للحجز والشحن والتوصيل "الدليفري" من خلال التليفون المحمول، وخدمة واتس آب.

وأوضح الشباب أن البيع يتم بسعر الجملة لمواجهة الغلاء وجشع التجار وأيضا منعا للازدحام ومساهمة أجهزة الدولة فى اجرائتها الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وحماية الأهالى منه والحد من انتشار ه

فيما اتخذت محافظة القليوبية ، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد

 

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شاب قرية العمار بطوخ
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الخضراوات

 


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