اليوم السابع
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رئيس تحرير صحيفة مكة: فيروس كورونا أجبرنا على إعادة صياغة طريقة عملنا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:00 ص
رئيس تحرير صحيفة مكة: فيروس كورونا أجبرنا على إعادة صياغة طريقة عملنا صورة ارشيفية
كتب محمد السيد

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قال الكاتب الصحفى موفق النويصر، رئيس تحرير صحيفة مكة ، إن انتشار  فيروس كورونا وإن كان مازال محدودا في المملكة، إلا أن التحسب له أجبرهم على إعادة صياغة طريقة عملهم بحسب المرحلة، خاصة وأن المركز الرئيسي للصحيفة في مكة، وعدد كبير من منسوبي الصحيفة يقيمون في جدة، مضيفا أن الحكومة أصدرت عدة قرارات مرتبطة بمكة، كتعليق العمرة، وبالتالي أصبح الدخول إليها يأخذ وقتًا أطول من السابق، لتنفيذ رجال الأمن في النقاط المؤدية إلى مكة قرار منع المعتمرين من الدخول.

وأضاف موفق النويصر لـ"اليوم السابع"، أنه اتخذ عدة خطوات، حتى قبل توجيه الدولة للقطاع الخاص بمنح العاملين في المركز الرئيسي إجازات مدفوعة الأجر أو العمل عن بعد من بينها تفعيل نظام النشر الخاص بالصحيفة للعمل بالكامل عن بعد بكل كفاءة واقتدار و الاعتماد على تنفيذ الزملاء في المركز الرئيسي "محررين ومصححين وأقسام فنية" والمراسلين في مختلف المناطق لمهامهم عن بعد من المنازل و إيقاف طباعة الصحيفة ورقيا طوال مدة الإجازة التي أقرتها الدولة.

وأوضح النويصر أنه تم اعتماد صدور النسخة الإلكترونية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي بذات الوتيرة التي كانت عليها في السابق و تجهيز جروبات واتس أب مختلفة بحسب كل قسم لتبادل الأسئلة والأفكار المراد تنفيذها في العدد، وضمان ابداء الملاحظات حيالها وتعديلها بحسب المطلوب.

و تابع :" أوعزنا للزملاء بعدم التحرك أثناء ساعات منع التجوال بدون البطاقات الصحفية حتى لا يتعرضوا للإيقاف، بلا شك أن التجربة غريبة وفريدة إلا أنها ثرية ومفيدة، كونها أظهرت إمكانيات لدى الزملاء لم نكن لنراها لولا هذه الأزمةوننتظر زوال هذه الجائحة بإذن الله لنرى مالذي يمكن استثماره من هذه التجربة لاحقًا يمكن استثمار هذه التجربة لاحقا بتخفيض تكاليف المراكز الرئيسية وقصرها على عدد محدود جدا، واعتماد العمل عن بعد لمعظم منسوبي الصحيفة".

وذكر الكاتب الصحفى موفق النويصر، رئيس تحرير صحيفة مكة ، أن المؤسسات الصحفية مطالبة بتبني وجود منصة تبث اخبارهم بشتى الوسائل المختلفة، وتكون عوائدها لهذه المؤسسات، يسبقها ايقاف نشر أي محتوى مجاني لمحتواها، سواء عبر منصات السوشيل ميديا التابعة لها أو الاخرى التي تنقلها بالمجان.

 

 
 

 

 


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المملكة العربية السعودية

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