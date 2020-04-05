اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعليم القاهرة تخصص رابطا إلكترونيا لتوقيع طلبة أولى ثانوي بعد كل امتحان

الأحد، 05 أبريل 2020 01:18 م
تعليم القاهرة تخصص رابطا إلكترونيا لتوقيع طلبة أولى ثانوي بعد كل امتحان غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية اتخذت كافة وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت مع الطلبة ومديري العموم، حيث تم إنشاء رابطا للتوقيع الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوي خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد أعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان، والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن وتحديد السبب ومعالجة ذلك فورا فى ظل الظروف الراهنة.
 
وأضاف مدير تعليم القاهرة، أن التوقيع إلكترونى لكل ماده امتحانية، لذا يتم توزيعه وإعلانه على الطلاب عبر الإنترنت، كما يسجل يوميا بعد كل ماده، مشيرا إلى أنه يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ، وعضوية محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجربيات، ومحمد بدر مدير الإدارة القانونية، وعلاء حسين مدير إدارة التطوير التكنولوجي والمرحلة الثانوية ، وتم ربطها بغرف العمليات علي غرارها بالإدارات التعليمية وغرفتي العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة .
 
وأشار عطية إلى أن المرور بتلك التجربة تهدف إلي تعويد الطلبة علي خوض الامتحان النهائي، عبر منصة الامتحانات، متمنيا مزيدا من التوفيق لأبنائه الطلبة وحثهم علي الالتزام الهدوء .
لينك توقيع طلبة القاهرة على دخول الامتحان
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rm_Qbgs0cEGnKq-zqkBNrynnLrW4DPNPhqFbMJXsUbNUNzhWSUgwSVlEMkcwRTNDSzBITDZRTlcwTi4u
 
 
وفى السياق خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا إلكترونيا لتسجيل واستقبال شكاوى طلاب الصف الأول الثانوى العام من الامتحان التجريبى الإلكترونى الذى انطلق صباح اليوم الأحد" 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewform
 
وأتاحت الوزارة للطلاب الشريحة الثانية دخول الامتحان على منصة assessment لأداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020، وذلك من محافظات "الجيزة، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
 
أكد الدكتور طارق شوقى، أن الامتحان تجربة الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى هدفها التعرف على أى مشكلات لحلها ولا يوجدد درجات على الامتحان، ولا داعى للقلق وأى طالب يتعثر فى الوصول إلى الشبكة بسبب عطل فنى لا يقلق وتقوم الوزارة بحل المشكلة سواء فى وقتها أو بعدها والتجربة ستعرف الوزارة من خلالها الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين وهناك تنسيق مع وزارة الاتصالات والتى تحاول  تحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان. 
صفحة تسجيل الطلبة
صفحة تسجيل الطلبة

 


تعليم القاهرة

منصة الامتحانات

الثانوية العامة

اولى ثانوي

التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تخصص رابطا إلكترونيا لشكاوى طلاب أولى ثانوى من الامتحان التجريبى

الأحد، 05 أبريل 2020 01:00 م

لأولى ثانوى.. لو مبعتش الامتحان للمنصة الإلكترونية تعمل إيه؟

الأحد، 05 أبريل 2020 12:34 م

التعليم: 150ألف طالب في أولى ثانوى دخلوا على منصة الامتحان صباح اليوم

الأحد، 05 أبريل 2020 11:54 ص

التعليم لطلاب أولى ثانوى: لو مدخلتش منصة الامتحان متقلقش الاختبار "تجربة"

الأحد، 05 أبريل 2020 10:58 ص

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على المنصة الإلكترونية لأداء الاختبار التجريبى

الأحد، 05 أبريل 2020 10:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة