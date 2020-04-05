تعليم الغربية :سير الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى بدون مشكلات

الغربية - عادل ضرة

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوي، من خلال تقارير غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتى أكدت سير الامتحان فى موعده المقرر وفق الجدول الزمنى المعد مسبقاً من قبل الوزارة.

ويؤدى طلاب الغربية البالغ عددهم 30220 طالب منتظم، 1277 طالب خدمات بإجمالى 31297 طالب، الامتحان التجريبى مع محافظات الجيزة وسوهاج وقنا وأسوان وشمال وجنوب سيناء من منازلهم.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات والتى تم تشكيلها من التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى والإحصاء جاهزة لاستقبال أى مشكلات قد تعترض الطلاب أثناء سير الامتحان.

على الجانب الاخر وفرت المديرية 23 رقم للدعم الفنى بالإضافة إلى رقم أرضى ورقم واتساب، حتى يتسنى لجميع الطلاب التواصل بسهولة مع الدعم الفنى أثناء سير الامتحان.

من ناحية أخرى، أكد "ناصرحسن " على استمرار عملية صرف المعاشات بمدارس الغربية الـ33 المجهزة على مستوى الإدارات العشر لهذا الإجراء وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر، أكد وكيل الوزارة أنه تم أمس توزيع أسئلة المشروعات على طلاب الخط العربى البالغ عددهم 41 طالب وطالبة بمنازلهم والتابعين لـ7 مدارس تابعة لـ 8 إدارات تعليمية، حيث سيتم تسلم تلك المشروعات من الطلاب بعد الانتهاء منها بعد 14 يوماً ليتم ارسالها للوزارة، وفقا للتعليمات الواردة.

كما واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، والتى تمت فى إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كرونا المستجد، وشمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.

من ناحيه اخرى تابع وكيل وزارة التربية والتعليم توزيع شرائح الاتصالات على طلاب الصف الاول الثانوى العام للعام الدارسى 2019/2020 بإدارتى شرق طنطا التعليمية بمدرسة السادات الثانوية بالجلاءو إدارة وغرب طنطا التعليمية بمدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى (الأحمدية سابقا ) ، وأكد على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التزاحم والتعقيم وتنفيذ ذلك بكل دقه حفاظا على الجميع .

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لكل من قيادات المديرية ومديرى الإدارات ومديرى المدارس لدورهم وتفانيهم بالعمل ومايبذلوه من جهد فى هذه الظروف الخاصة لخدمة الطلاب وحرصا على أمن وسلامة الجميع.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، قد بدأت مرحلة تسليم شرائح بيانات التابلت التعليمى لطلاب الصف الأول الثانوى على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

ففى مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولى الثانوية ، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، بحضور محافظ الغربية، يرافقه وكيل الوزارة، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، و تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.

يأتى ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس .