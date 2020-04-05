اليوم السابع
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تعقيم 175 منشأة وعدد من القرى ببنى سويف لمواجهة كورونا.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 12:41 ص
تعقيم 175 منشأة وعدد من القرى ببنى سويف لمواجهة كورونا.. صور تعقيم منشأت وجهات حكومية ببنى سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف، تعقيم 175 منشأة وقرية وجهة حكومية، بمدن وقرى المراكز الإدارية السبع بالمحافظة، من بينها القرى التى بها مصابين بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى مستشفى العزل خارج المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأشار بيان صحفي مساء السبت، إلى تنفيذ فرق إجراءات تطهير 83 منشأة و9 قرى و82 جهة حكومية والمحاجر، والمستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف، بمعاونة القيادات الطبيعية وشباب القرى والعاملين بالمنشآت والجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هانم عبد الخالق مدير الإدارة العامة مدير عام الإدارة العامة للأمراض المعدية بالوزارة، ومدراء إدارات الشؤون الوقائية والمتوطنة وناقلات الأمراض بالمديرية.
 
 
وناشد مسئولو مديرية الصحة المواطنين أثناء تعقيم القرى، عدم تنظيم التجمعات والتزام المنازل حفاظا على صحتهم، فضلا عن توعيتهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا حتى نتخطي المرحلة القادمة. 
 
 
وكان وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قد كلف فريقا من مكافحة العدوى بمديرية الصحة، بإعادة تدريب الممرضات بالمستشفيات على احتياطات واشتراطات مكافحة العدوى، فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فى إطار خطة المحافظة وضمن الخطوات الاحترازية للوزارة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره. 
 
 
تعقيم القرى
تعقيم القرى

تعقيم منشأت وجهات حكومية ببنى سويف
تعقيم منشأت وجهات حكومية ببنى سويف

فريق متابعة أعمال التعقيم بالقرى
فريق متابعة أعمال التعقيم بالقرى

متابعة تعقيم المنشآت
متابعة تعقيم المنشآت

متابعة عمليات التطهير
متابعة عمليات التطهير
 
 
 
 

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