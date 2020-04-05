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تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا وإجمالى الضحايا يرتفع لـ1766

الأحد، 05 أبريل 2020 02:30 م
تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا وإجمالى الضحايا يرتفع لـ1766 كورونا
كتب سمير حسنى

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سجلت هولندا اليوم الأحد 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1766 شخصاً، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

 

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الهولندية، عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 134 حالة وفاة جديدة. فيما يواصل العالم المعاناة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام كبيرة كل يوم في عدد من الدول حول العالم.

وكشفت عدد من التقارير أن وفيات فيروس كورونا فى قارة اوروبا قد تخطت حاجز الـ 30 ألف حالة، وفى تونس تم الإعلان عن تسجيل 34 إصابة جديدة عدد المصابين إلى 394، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 10.

وكانت صحيفة "داكتس ستاندرد" الهولندية، قد فجّرت فضيحة إنسانية فى هولندا، بطلب الأطباء من كبار السن كتابة إقرار بوضعهم على جهاز التنفس الصناعي من عدمه حال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 – حيث أطلق على الأزمة بفضيحة "الموت الاختيارى" لكبار السن.
 
وكشفت فيه عن قيام الأطباء بالاتصال بكبار السن وتخييرهم بوضعهم على أجهزة التنفس من عدمه حال يأسهم من الشفاء.
 
 

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