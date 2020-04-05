اليوم السابع
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بلجيكا تسجل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا وعدد الضحايا يرتفع إلى 1447

الأحد، 05 أبريل 2020 11:25 ص
بلجيكا تسجل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا وعدد الضحايا يرتفع إلى 1447 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الأحد، تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 1447، والإصابات إلى 19691، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى بلجيكا، تسجيل 140 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1283 حالة.

ووفقا لبيان الوزارة، بلغت أعداد الإصابات 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة، وبحسب المركز الوطني البلجيكي للأزمات التابع لوزارة الصحة الفيدرالية، أعلن أمس الجمعة، تسجيل 132 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

 

وأشار المتحدث باسم المركز إيمانويل أندريه - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 1275 حالة وأنه قد تجاوز حاجز الألف حالة منذ أمس.

كما تم تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا إلى 16770 حالة إصابة منهم 1205 في العناية المركزة.

وأشار أندريه ، إلى أن الإجراءات المتخذة قد أدت إلى تباطؤ منحنى ارتفاع عدد الإصابات، وشدد على أن البلاد تتجه نحو الاستقرار محذراً من أي توجه سريع للتراخي أو رفع إجراءات الحظر، منوها  إلى أن المشافي المتخصصة بالتعامل مع حالات كوفيد 19 قد وصلت إلى 55 بالمئة من قدرتها الاستيعابية القصوى.


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