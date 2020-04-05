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المفوض السامى للاجئين: بناء مركز عزل وعلاج للاجئى الروهينجا من كورونا.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 11:46 م
المفوض السامى للاجئين: بناء مركز عزل وعلاج للاجئى الروهينجا من كورونا.. صور الروهينجا
هند المغربي

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نشر فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين صورا خلال العمل على بناء مركز للعزل وعلاج اللاجئين من الروهينجا في كوكس بازار بدولة بنجلاديش.

بنجلاديش 1

وقال جراندى: "في كوكس بازار، بنجلاديش، المفوضية السامية لشئون اللاجئين يعملون ليل نهار لدعم السلطات وبناء مركز للعزل والعلاج للاجئى الروهينجا والمجتمع المحلي، إذا أثر جائحة Covid_19 على المنطقة".

وفى وقت سابق أغلقت الحكومة البنجلاديشية المدارس ونصحت الجمهور بتجنب تجمعات أكثر من عشرة أشخاص للحد من انتشار الفيروس التاجي الذي أصاب 14 شخصا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

بنجلاديش
 

يذكر أنه ارتفع حالات الإصابة عالميا بفيروس كورونا  ليصل إلى 1.258.090 مصابا و68.283 حالة وفاة و259.544 ألف متعاف.

وفى وقت سابق حث المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو جراندى دول الاتحاد الأوروبى على تقديم المزيد من الموارد والدعم لليونان التى تواجه موجة جديدة من المهاجرين واللاجئين من سوريا وأنحاء أخرى بالشرق الأوسط.


شؤون اللاجئين

بنجلاديش

الامم المتحدة

المفوض

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