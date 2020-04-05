اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القوى العاملة": تحصيل 2 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالسعودية

الأحد، 05 أبريل 2020 02:26 م
"القوى العاملة": تحصيل 2 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول على كافة المستحقات النظامية للعاملين الذين تقدموا بشكواهم ضد الشركات التي كانوا يعملون بها، والتي تمثل أجورهم المتأخرة، فضلا عن  مكافأة نهاية الخدمة، التى بلغت إجمالها 499 ألفا و961 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 2 مليون و94 ألف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة للعمال الذين تقدموا بشكواهم لحصولهم على باقى مستحقاتهم المالية ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وقال: إن المستشار العمالي أحمد رجائي بالسفارة المصرية بالرياض قام خلال الربع الأول من العام الحالي( يناير- مارس2020) بمتابعة كل الشكاوي التي تقدم بها العمال المصريين لحصولهم علي مستحقاتهم، مشيرا إلي أن إجمالي الشكاوي بلغت 151 شكوي، تم تسوية 131 بالطرق الودية ، ومازال هناك 20 شكوي قيد البحث والدراسة  .  

وأوضح المستشار العمالي بالرياض، أن المكتب قام خلال الفترة المشار إليها باعتماد 1082عقدا ، و1388 شهادة استمرار في العمل، واعتماد 148 إفادة مفردات رابت، فضلا عن توفير 16 فرصة عمل داخلية .

كما قام المكتب بعمل زيارات ولقاءات واستشارات بلغت 311 منها 270 استشارة عمالية ، و3 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و3 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت ، و36 لقاءً مع التجمعات العمالية .


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

السعوديه

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة