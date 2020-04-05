الزراعة: جميع أصناف التقاوى الصيفية متوفرة ولجان متابعة بمنافذ البيع

كتب عز النوبى

أكدت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومعهد المحاصيل الحقلية، توفير جميع أصناف التقاوى الصيفية للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الصيفية مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف "خليل" أنه تم توفير جميع تقاوى الذرة الشامية، ومن المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 ألف فدان ذرة أبيض، مشيرا إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أعلنت أن أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، إنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، وذلك تنفيذا لتعليمات \وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.

وجاءت أسعار التقاوى التى طرحتها الوزارة كالتالى: تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردى 10 أبيض، هـجين فردى 168 أصفر، هـجين فردى 176 أصفر، زنة الشيكارة 5 كجم، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثي 321 أبيض، هـجين ثلاثى 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

وشملت تقاوى محاصيل الموسم الصيفى، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1 كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقاوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم، وجميع أصناف القطن للوحة القبلى والوجة البحرى زنة الشيكارة 24 كجم بنفس سعر العام الماضى دون زيادة 260 جنيها و12 كجم بسعر 130 جنيها.