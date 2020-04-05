اليوم السابع
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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 1320 شخصًا و152 وفاة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:43 م
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 1320 شخصًا و152 وفاة انتشار كورونا - أرشيفية
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 1320 حالة إصابة، و152 حالة وفاة.
 
وقال فورار - في تصريحات اليوم - إنه تم تسجيل 69 حالة إصابة، و22 حالة وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 90 حالة.
 
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
 
وبدأت السلطات الجزائرية، اليوم، تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساءً إلى 7 صباحًا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرًا إلى 7 صباحًا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس "كورونا".
 
وقد أعلن وزير الصحة والسكان، وإصلاح المستشفيات الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، عن توفير 300 ألف علبة من دواء "الكلوروكين" و500 ألف علبة من دواء "زثروميسين" الموجهين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
 
وقال بن بوزيد في تصريحات، إن "الصيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على مخزون 300 ألف علبة من دواء "الكلوروكين" و 500 ألف علبة من المضاد الحيوي "زثروميسين" الموجهين لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
وأكد أن "أفضل علاج ناجح للكورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تدعو إليها السلطات الصحية والمتمثلة على الخصوص في احترام الحجر الصحي".
 
وأشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، إلى أنه وافق على استعمال الأشعة كحل بديل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للإسراع بوصف علاج "الكلوروكين" تفاديا لتعقد حالة المريض ونقل العدوى.
 
وأضاف أنه "في حالة إقدام عدد كبير من المرضى على المستشفيات نتيجة المنحى التصاعدي الذي قد يشهده عدد الإصابات بالكورونا خلال الأيام القادمة يستحسن اللجوء إلى استعمال الأشعة على الرئة لبيان الإصابة والإسراع بوصف علاج الكلوروكين قبل أن يتدهور وضع المريض الصحي وينقل العدوى إلى الآخرين". 

الجزائر

كورونا

صحة

وفيات

اصابات

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