اليوم السابع
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التقويم والقياس بجامعة الإسكندرية: أجرينا اختبارا تجريبيا لـ700 طالب من المنازل

الأحد، 05 أبريل 2020 09:00 ص
التقويم والقياس بجامعة الإسكندرية: أجرينا اختبارا تجريبيا لـ700 طالب من المنازل جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الدكتور سامح نخلة مدير مركز التقويم والقياس بجامعة الإسكندرية، إن الجامعة شكلت لجنة لحل مشاكل الطلاب المتعلقة بالمناهج الأون لاين بالإضافة إلى إقامة امتحانات تجريبية لـ700 طالبا وطالبة اون لاين بكلية التربية الرياضية وحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات أجريت للطلاب وهم فى المنزل وفق معايير محددة كامتحانات تجريبية وحصل فيها الطلاب على تقديرات بمستواهم الفعلى فى نتائج الفصل الدراسي الأول وهو ما يؤكد شفافية الامتحانات وقياسهم لمستوى الطالب الفعلى، مؤكدًا أن هناك تفعيل للامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى لعدد كبير من الكليات منها كل الكليات العلمية والطبية، موضحًا أنه الأزمة الحالية لفيروس كورونا سرعت من تفعيل المنظومة والإلكترونية على كل الكليات.

يذكر أن أكد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التى تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد" والعمل على حلها، وقد عرض هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من  رؤساء إتحادات طلاب الكليات بعد أن إجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة إستبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وقد أكد على ان هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني "الميدتيرم" بجميع الكليات، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع

ووافق المجلس على إنشاء مبني تعليمى لكل من كليتى الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

 

 

 


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