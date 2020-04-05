الأموال العامة تكشف عملية تزوير خاصة بنصيب الفرد من الخبز بتموين سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد من كشف ملابسات عملية تزوير وتلاعب خاصة بدراسات متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بتلك الخطابات وتمكين بعض الأشخاص من الحصول عل ترخيص مخبز بلدى بدون وجه حق.

كان العميد صلاح أبوسحلى مدير إدارة مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد قد تلقى معلومات مفادها قيام مسئولي مديرية التموين بسوهاج بتزوير خطابات دراسة متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بتلك الخطابات المرسلة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تفيد على خلاف الحقيقة بأن تلك المناطق مستحقة لفتح مخابز بها دون وجه حق حيث تمكن بعض الأشخاص من الحصول على ترخيص مخبز بلدى دون وجه حق .

وعلى الفورتم تشكيل فريق بحث ترأسه العقيد راشد سالم مفتش الإدارة وتوصلت التحريات إلى قيام رأئف . م. ع 48 سنة مسئول دراسات المخابز المستجدة بمديرية التموين بسوهاج والسابق إتهامه في قضيتين إستغلال نفوذ حيث قام المتحرى عنه بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع م . ع . ع . ع وم . ع .م. ع المقيمان بدائرة مركز طهطا سوهاج في تزوير خطابين دراسة متوسط نصيب الفرد من الخبز البلدى بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة بتلك الخطابات المرسلة لوزارة التموين تفيد على خلاف الجقيقة بأن تلك المناطق مستحقة لفتح مخابز بها دون وجه حق حيث تمكن المذكورين من الحصول على ترخيص مخبز بلدى .

تأكد ذلك بسؤال رئيس قسم شئون التموين بإدارة تموين طهطا وتم ضبط المتهم المتحرى عنه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أعترف بإرتكابه الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.