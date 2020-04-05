اليوم السابع
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الأمم المتحدة: الشباب معرضون للعدوى بفيروس كورونا وعليهم الالتزام بالإرشادات

الأحد، 05 أبريل 2020 03:19 م
الأمم المتحدة: الشباب معرضون للعدوى بفيروس كورونا وعليهم الالتزام بالإرشادات ناتاليا كاينم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
هند المغربي

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ذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الشباب معرضون للإصابة والعدوى بفيروس كورونا (كوفيد-19) مثلهم مثل كبار السن، لذلك يجب عليهم أن يتبعوا بدقة الإرشادات الوطنية حول الفحص والاختبار والاحتواء والرعاية وممارسة التباعد الاجتماعى.

الامم المتحدوة للسكان

وأوضح الصندوق خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أن الشباب يمثل موردا وشبكة قيمة أثناء الأزمات وطوارئ الصحة العامة، ومع التدريب الصحيح على الأمراض وكيفية انتقالها، يمكن للشباب العمل سويا مع السلطات الصحية للمساعدة فى كسر سلسلة العدوى.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة ناتاليا كاينم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "فى حين أن الخوف وعدم اليقين هما رد فعل طبيعى على انتشار كوفيد-19 لكن يجب علينا أن نسترشد بالحقائق والمعلومات القوية ويجب أن نقف معًا متضامنين، ونكافح الوصم والتمييز، ونضمن حصول الناس على المعلومات والخدمات التى يحتاجونها".


الامم المتحدة للسكان

الامم المتحدة

كورونا

الشباب

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