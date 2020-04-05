إستئناف العمل بالمبنى المطور بميناء الإسكندرية بعد تعقيمه.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تستمر حركة العمل الطبيعية بالمركز المطور للجمارك بميناء الإسكندرية ، بعد أن تم إخلاء المبنى أمس لتطهيره وتعقيمه ضمن خطة الميناء لتطهير وتعقيم المبانى والساحات والشاحنات والسفن والبضائع وسيارات ركوب العاملين حيث تقوم إدارة الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والشركات المختصة بتطهير وتعقيم هذه الأماكن يومياً على مدار الساعه ، وذلك فى إطار تنسيق الجهات المعنية بالميناء لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى نفس السياق أعلنت مصلحة الجمارك فى بيان اليوم أنه تم اكتشاف حاله مصابه بفيروس كورونا من أحد مستخلصين الجمارك والذين يترددوا على المبنى المطور بميناء الإسكندرية وتم اليوم تعقيم مبنى المركز المطور بالإسكندرية وحصر عدد 9 من الموظفين الذين تعاملوا معه وإبلاغهم بعزل أنفسهم فى منازلهم وعدم الذهاب للعمل لمدة 14 يوم وإبلاغ وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن لإجراء التحاليل اللازمة والخضوع للحجر الصحى .

كما أنه سيتم استئناف العمل بالمركز المطور بالإسكندرية عقب تطهيره وتعقيمة بمعرفة وزارة الصحة ووحدة المطافئ بميناء الإسكندرية مع الحرص على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الجميع .

وكانت قد قامت هيئة العامة ميناء الإسكندرية بالإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع، وخاصة الإجراءات التى تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود على هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس .

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء على إتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين فى الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيوانى الأصل ) ، وعمل جميع الإختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقاً للمواصفات المصرية ، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية ، أو مياه الشرب، أو إختبارات الـ PCR .

كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة، كما يتم وعلى مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التى يتردد عليها العاملين والمتعاملين، والبضائع بشكل مباشر، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ، هذا وقد تم أيضاً إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقاً للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر على الحركة الطبيعية للعمل فى الميناء .

وتؤكد هيئة الميناء على إحكام السيطرة فى مينائى الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسوت العابرة للحدود .