القليوبية نيفين طه

احتفل أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى العزل بقها بخروج 3 حالات جدد بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وسط فرحة عارمة من جميع العاملين بالمستشفى بمشاركة المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، والتى تقوم بمشاركة العاملين بالمستشفى بالتعقيم والتطهير بصفة يومية كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية، إن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقرة، وأنه يتم عمل لهم مسح يومى لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى.

وأكد قطب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم خروج اليوم ثلاث حالات منهم طبيب من مدينة بورسعيد، وطفلة ووالدها من مدينة القاهرة بعد مكوثهم فى المستشفى منذ تاريخ يوم 28 مارس وتم التأكد أنهم تم شفاؤهم تمامًا من فيروس كورونا المستجد، وتم خروجهم اليوم وسط فرحة عارمة من جميع اطقم الأطباء والتمريض بالمستشفى وكذلك فرحة أهاليهم الذين كانوا بانتظارهم فور سماع خبر شفائهم وخروجهم من المستشفي.

وبعث مدير مستشفى الحجر الصحى بقها رسالة طمأنينة لأهالى المحجوزين بالمستشفى وأنهم بحالة جيدة ويتم تقديم كل أوجه الدعم والخدمات الطبية والأدوية اللازمة لهم.

وفى سياق آخر دشنت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها مبادرة "أنتم مش لوحدكم"، للترفيه عن مرضى الحجر الصحى فى مستشفى قها.



أطباء مستشفى العزل بقها يحتفلون بشفاء 3 حالات من فيروس كورونا



أطباء مستشفى العزل بقها يحتفلون بشفاء 3 حالات من فيروس كورونا



أطباء مستشفى العزل بقها يحتفلون بشفاء 3 حالات من فيروس كورونا



أطباء مستشفى العزل بقها يحتفلون بشفاء 3 حالات من فيروس كورونا