قطع المياه عن منطقتين بالقناطر الخيرية لوجود عط مفاجئ.. اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن منطقة "عزبة مسلم والخيمي" التابعتين لمركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم السبت، الموافق 4 ابريل الجارى، وذلك لوجود عطل مفاجئ وجاري العمل في إصلاح العطل وسوف يتم ضخ المياه فور الانتهاء من الإصلاح.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن من التليفون الأرضي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الدفع بسيارات النافورى التابعة للشركة والموجودة بافرع الشركة جميع مدن المحافظة، للمشاركة في أعمال تطهير الشوارع وتعقيمها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمساهم في الإجراءات التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد "مجاهد" في تصريحات صحفية، أنه تم توجيه رؤساء الأفرع للشركة بالمدن على العمل على الدفع بسيارات النافورى بكل مدينة للمساهمة في أعمال التطهير وذلك تفعيلا لدور المشاركة من قبل الشركة للحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن جالس المدن ستوفر مواد التعقيم على أن يتم تعبئة سيارات المياه والمشركة في أعمال التعقيم بشكل دورى.

كما أعلنت الشركة تعليق العمل بكافة مراكز خدمة العملاء علي مستوي المحافظة، إلى جانب استمرار تلقي شكاوي واستفسارات العملاء علي مدار 24 ساعة علي الخط الساخن 125 أو عن طريق الاتصال او تلقي رسائل واتساب علي الرقم 01200288880، وذلك بناءا علي القرار الصادر من مجلس الوزراء في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.