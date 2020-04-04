رفع الإشغالات والتراكمات والأتربة فى حملة نظافة بمركز المنشأة فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشأة بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بشارع المحطة وموقف المنشاة ورفع الاشغالات والتراكمات والأتربة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا المستجد وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الإهتمام بعملية التطهير والتعقيم وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد .

وقال رئيس المركز أنه تم أيضا عمل حمله نظافة بموقف المنشاة تم خلالها رفع إشغالات وتراكمات وأتربه في إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية ، والعمل علي تكثيف حملات النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة ، وجاء ذلك ضمن منظومة الإرتقاء بمستوي الخدمات للمواطنين والحفاظ علي الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين .

وفى وقت سابق قامت مديرية الرى بسوهاج برئاسة كمال ميدان مدير المديرية بأعمال تطهير الترع بمركز ومدينة ساقلتة وذلك للمحافظة على نهر الطريق من تراكم المخلفات بالتنسيق مع إدارة رى ساقلتة وتم رفع المخلفات والتنبيه بعدم القائها فى نهر الطريق.

وفى ذات السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته برئاسة عبد المنعم عبد القوى رش وتطهير وتعقيم شوارع المركز حيث تم تطهير شوارع المدينة من أمام مبنى ديوان الوحدة متجهة إلى أماكن التجمعات الأخرى بالمدينة.

كما شنت الوحده المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافة مسائية ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع مدينة البلينا وتم رفع حولى 45 طن من القمامة والمخلفات وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافه وتعقيم وتطهير الشوارع بالمدن والاحياء.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس مركز ومدينة البلينا بتفقد حمله نظافة مكبرة بقرية بنى حميل التابعة لمركز البلينا استهدف طريق المره وتم رفع أكثر من حولى 175 طن من التراكمات وذلك بحضور جمال عبد السلام سكرتير القريه وعلى عبد العزيز مساعد رئيس قرية بنى حميل وذلك لظهور القريه بالمظهر الحضارى الذى يليق بها.



