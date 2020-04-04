رئيس أوكرانيا يرسل 20 طبيبا لعلاج المرضى فى إيطاليا

كتب محمد تهامى زكى

أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أنه يجب أن يتحد العالم لمواجهة وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مشيرا إلى وصول 20 من كبار الأطباء فى أوكرانيا إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، ووصفها بأنها تجربة لا تقدر بثمن.

وكتب زيلنيسكى، عبر حسابه على تويتر: "أثناء الوباء كوفيد 19، يجب أن يتحد العالم ويجب أن تدعم الدول بعضها البعض"، مضيفا: "اليوم، وصل 20 من كبار الأطباء الأوكرانيين إلى إيطاليا للمساعدة فى علاج المرضى، سوف يعودون بتجربة لا تقدر بثمن".



رئيس أوكرانيا

من جانبه، أكد فيكتور لياشكو، نائب وزير الصحة الأوكرانى، ذهاب 20 طبيبا أوكرانيًا إلى إيطاليا للمساعدة فى مكافحة جائحة فيروس كورونا واكتساب خبرة عملية في علاج المرضى، قائلا: "أنا ممتن لكل من تطوع وذهب لتقديم الرعاية الطبية، والتعلم من تجربة الرعاية الطبية هناك، 20 طبيبا ذهبوا إلى إيطاليا لمدة 14 يوما، ولمساعدة الأطباء الإيطاليين".

وأشار ليشاكو، إلى أنه إذا كان الوضع فى أوكرانيا مستقرا، وليس هناك حاجة ملحة لجذب هؤلاء العاملين فى المجال الطبى للمساعدة، فسيخضعون للمراقبة هناك، لكن إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة فورية، فإن هذا الفريق سيتقدم الخطوط الأمامية فى المرافق الصحية الأوكرانية.

وسجلت الإحصائيات فى العالم حتى الآن أكثر من مليون و130 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.