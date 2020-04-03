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وزير الصحة الكويتى: شفاء حالة جديدة من كورونا ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 82

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:00 ص
وزير الصحة الكويتى: شفاء حالة جديدة من كورونا ليرتفع إجمالى حالات التعافى إلى 82 وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح
كتب محمد جمال

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 أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل، صباح اليوم الجمعة، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 82 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

 


وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن أمس الخميس، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 81 حالة.


باسل الصباح

الكويت

كورونا

فيروس كورونا

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