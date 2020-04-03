نقابة التجاريين بالقاهرة: فتح باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج المخفض غدا

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة التجاريين الفرعية بمحافظة القاهرة، عن فتح باب الاشتراك لأول مرة، وتجديد الاشتراك ببرنامج الرعاية الصحية المُخفض لأعضاء النقابة، وأسرهم، لعام 2020، مشيرة إلى أنه حرصا على صحة وسلامة الأعضاء، سيتم إتاحة الاشتراك والتجديد "إلكترونيا"، مراعاة للظروف التى تشهدها البلاد، حجراء انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأوضحت نقابة تجاريين القاهرة، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تلقى طلبات الأعضاء لتجديد الاشتراك غدا السبت، 4 أبريل 2020، على أن يتم البدء فى تلقى طلبات الأعضاء فى الاشتراك بالبرنامج لأول مرة يوم السبت 11 أبريل 2020، مشيرة إلى أن الاشتراك والتجديد مستمرين حتى 30 نوفمبر 2020.

وأشارت النقابة، إلى أن رسوم تجديد الاشتراك قيمتها 41 جنيه، عن كل سنة بالنسبة للأعضاء الذين لم يمر على تخرجهم 15 عاما، و77 جنيه للأعضاء الذين مر على تخرجهم 15 عاما فأكثر، بالإضافة إلأى نصف جنيه الإيصال، وفي حالة رغبة العضو فى تغيير الكارنيه يتم إضافة مبلغ 30 جنيه رسوم استخراج الكارنية العادي، أو 50 جنيه رسوم استخراج الكارنيه المستعجل، وصورة شخصية، مع ملاحظة أنه في حالة وجود سنوات متأخرة يتم إضافة غرامة التأخير

كانت النقابة العامة للتجاريين بالعباسية، قد أعلنت تعطيل العمل بالنقابة، مؤقتا؛ وذلك اعتبارا من الأحد الموافق التاسع والعشرين من مارس 2020، وحتى يوم الجمعة الموافق الثالث من أبريل 2020، على أن يتم استئناف العمل يوم السبت الرابع من أبريل لعام 2020، مع ملاحظة أن هذا القرار لا يسري على نقابة فرعية القاهرة برمسيس، وكذلك منفذ الرعاية الصحية الموجود في مقر النقابة العامة بالعباسية ومنفذ الرعاية الصحية الموجود في نقابة فرعية القاهرة برمسيس.